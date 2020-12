Brasileiros optam por viajar de carro no Réveillon; veja os destinos preferidos

Redação

16/12/2020



Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos brasileiros optaram por viajar de carro para curtir o Réveillon. Os destinos mais procurados segundo pesquisa realizada pelo Zarpo, agência online de viagens, são o litoral e interior de São Paulo, que concentram 29% das reservas na plataforma, seguido da Bahia, com 21%, Rio de Janeiro (16%), e Minas Gerais e Goiás, empatados com 8% das reservas.

Em termos de regiões, Sudeste tem 53% das reservas, enquanto Nordeste, em segundo lugar, fica com 32%.

“Percebemos que destinos mais próximos de casa, que permitam viajar de carro, seguem como tendência há alguns meses e são os mais procurados na plataforma”, explica Daniel Topper, CEO do Zarpo.

Dicas de hotéis e resorts para o Réveillon

Confira algumas dicas do Zarpo para quem ainda procura hotéis e resorts para passar o Réveillon no Brasil.

SUDESTE

Blue Tree Thermas – Lins, SP

Pensão completa inclusa na tarifa.

Referência em diversão aquática, conta com Praça das Águas com 2.800 m² de pura alegria, com piscinas de águas termo minerais, toboáguas, escorregadores e brinquedos infantis.

Além das piscinas, as opções de lazer dispõem de quadras esportivas, kids’ club, duas salas de jogos, arco e flecha e sala de cinema.

Mediante custo à parte, tem também arvorismo, tirolesa, parede de escalada, atividades no lago e todo o relax proporcionado pelo spa Sui-Dô.

Check-in 29/12

Check-out 3/1

R$ 14.110 com pensão completa, para dois adultos, um bebê até 2 anos e uma criança de até 11 anos.

Hot Beach Resort – Olímpia, SP

Opção de café da manhã, meia pensão ou pensão completa inclusa na tarifa.

O Hot Beach Resort está localizado em Olímpia, uma das estâncias hidrotermais mais famosas do Brasil, dentro do parque aquático Hot Beach Olímpia.

Ideal para curtir com a família, o parque possui atrações moderadas e radicais, além de restaurantes e bares. Hóspedes possuem acesso ilimitado e gratuito.

O resort conta com piscina de águas quentes, salão de jogos, sala kids com recreação monitorada para crianças a partir de 5 anos, academia e sauna.

Check-in 30/12

Check-out 3/1

R$ 11.272 com meia pensão, para dois adultos e duas crianças de até 12 anos.

Hotel Canoa – Barra do Una/São Sebastião, SP

O Hotel Canoa é sinônimo de exclusividade, com apenas 16 acomodações. É cercado por natureza e está às margens do Rio Una.

Para chegar até a praia é preciso fazer a travessia do rio à barco, serviço oferecido pelo hotel. Na praia, aproveite o dia com serviço de garçom, cadeiras, guarda-sóis e toalhas.

Para completar, tem piscina ao ar livre, café da manhã incluso na tarifa e, com custo à parte, stand up paddle, caiaque, passeios de lancha e massagens do spa.

O pacote de Réveillon inclui duas massagens Shiatsu – Luiza Sato por apartamento e dois vouchers Sport’s na praia de locação de caiaque ou stand up paddle.

Check-in 26/12

Check-out 2/1

R$ 6.860 com café da manhã, para dois adultos e uma criança de até 3 anos.

Unicórnio By MN Hotéis – Búzios, RJ

O Unicórnio By MN Hotéis está a apenas 40 metros da Praia da Ferradura e a 3 km do centro de Búzios, e proporciona vista panorâmica para o mar de quase todos os cômodos.

O café da manhã incluso na tarifa é servido no Restaurante Bahia Luz que, com custo à parte, oferece opções para o almoço, sofisticado cardápio para o jantar e carta de vinhos.

O hotel conta com piscina ao ar livre, bar, fitness center, sala de TV e, mediante custo à parte, spa com jacuzzi, duas salas de massagens e diversos tratamentos.

Além disso, oferece transfer até o centro do destino, todas as noites e em horários fixos.

Check-in 30/12

Check-out 3/1

R$ 4.160 com café da manhã, para dois adultos e uma criança de até 5 anos.

Vale Suíço Resort – Itapeva/Serra da Mantiqueira, MG

Pensão completa com quatro refeições diárias inclusas na tarifa servidas no Restaurante Le Montagne. A experiência gastronômica conta com mais três restaurantes e três bares.

Conta com Parque Aquático du Soleil, com seis piscinas, bar molhado, toboáguas, playground aquático e mais. Outra opção é o Thermas de Inverno, com saunas, hidro e piscinas aquecidas.

As crianças são privilegiadas no Mundo Kids, 7 mil m² com recreação, minizoológico, teatro de fantoches, casa da árvore, brinquedoteca, piscina climatizada, etc.

Ainda tem salão de jogos, quadras esportivas, lago com pedalinhos e, com custo à parte, tirolesa, arco e flecha e caiaque.

Check-in 27/12

Check-out 1/1

R$ 14.015 com pensão completa, para 2 adultos e duas crianças de até 8 anos.

NORDESTE

Iberostar Bahia – Praia do Forte, BA

É um dos mais cobiçados resorts cinco estrelas All-Inclusive do Brasil por sua localização, infraestrutura e serviços.

Experiência All-Inclusive oferecida por quatro bares e seis restaurantes de diversas especialidades: hambúrgueres, cozinha mediterrânea, frutos do mar e pratos franceses, entre outras.

Lazer para todas as idades com quatro piscinas, quadras esportivas, Star Camp para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, programação noturna e boate.

Conta com Centro Fit & Fun, que oferece aulas e espaços para treino. Mediante custo à parte, tem o spa Sensations. Crianças de 4 a 12 anos também tem ao dispor spa kids.

Check-in 30/12

Check-out 4/1

R$ 11.830 com pensão all-Inclusive, para dois adultos e dois bebês de até 2 anos.

Ritz Suítes – Maceió, AL

O Ritz Suítes está em frente à Praia Lagoa da Anta, vizinha das praias de Jatiúca e Ponta Verde, e a 6 quilômetros do centro de Maceió.

Café da manhã ou meia pensão inclusa na tarifa. As refeições são servidas no Restaurante Café da Maré, que oferece o que há de melhor na gastronomia alagoana.

Bar, piscinas de uso adulto e infantil, academia, sauna a vapor, playground, lojas…

Check-in 29/12

Check-out 3/1

R$ 3.570 com café da manhã, para dois adultos e duas crianças de até 12 anos.

SUL

Costão do Santinho Resort – Florianópolis, SC

Pensão All-Inclusive com refeições, drinks e snacks à vontade, oferecidos em oito restaurantes de diferentes culinárias e quatro bares.

O pacote de Réveillon inclui, nos dias 27 a 1/1, stand up comedy com Afonso Padilha, festas temáticas, Day SPA, ceia, show do Luan Santana e festa da virada.

Diversão garantida com complexo aquático de nove piscinas, quadras, programação de atividades, arco e flecha, parede de escalada, cassino, discoteca e mais.

As crianças contam com recreação monitorada dividida por faixa etária, teatro, restaurante infantil, brinquedão ao livre, fazendinha e sala de cinema.

Mediante custo à parte, tratamentos e massagens no spa, esportes aquáticos, paintball, sandboard, arvorismo, tirolesa, campo de golfe e passeios pelo destino.

Check-in 28/12

Check-out 4/1

R$ 30.786 com café da manhã, para dois adultos e uma criança de até 3 anos.