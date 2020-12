Sambista sonha em voltar a soltar a voz

Ana Beatriz Moço

A sambista são-caetanense Rose Calixto perdeu a paixão à qual dedicou sua vida, o canto, já que um AVC tirou dela, além de parte dos movimentos, também a voz, há cerca de dois anos. Depois de passar mais de três meses internada, e oito deitada na cama de casa, embora hoje consiga se locomover com auxílio de andador, e falar com dificuldade, as sequelas ainda a impedem de soltar a voz novamente.

Aos 58 anos, a moradora do bairro Mauá busca atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia na rede pública do município, já que, sem poder subir nos palcos, não consegue arcar com os custos de profissionais e clínicas particulares.

A cantora relata que, após o AVC, ficou três meses internada no Hospital São Caetano, e garante que não foi “abandonada” pela Prefeitura. “Logo que comecei a procurar atendimento veio a pandemia da Covid. As coisas ficaram paradas e a rede não tinha como me tratar. Mas o problema é que até agora não consegui nada”, lamenta a sambista.

Atualmente, ela mora com uma pessoa que a auxilia e, embora Rose consiga se comunicar, garante que a dificuldade e fala presa ainda a impedem de cantar. “Minha voz está horrível. Sou ultraexigente, até porque, uma professora de canto não pode ser menos do que isso consigo mesma. O vozeirão (motivo pelo qual é conhecida) sumiu e eu sumi também”, disse, emocionada. “Tem também a insegurança. Hoje, se tento cantar, vejo que é melhor ficar calada”, explicou.

Rose já foi intérprete da escola de samba Acadêmicos da Vila Gerty, de São Caetano, e participou de diversos eventos do Grande ABC, com apresentações em festivais e teatros municipais. “Não desejo nem para um inimigo o que estou passando. Espero que consiga me recuperar, e que me deem atendimento. É muito ruim se sentir sem solução”, desabafou a sambista.

Músico e amigo há mais de 20 anos, André Luiz Alves lamentou a situação de sua parceira de canto. Embora busque ajudar tocando violão e a incentivando a tentar soltar a voz, afirma que vê a dificuldade que Rose sente. “Acho uma injustiça muito grande uma cantora com o talento e a voz que a Rose tem, não ter ajuda do que, ao meu ver, seria simples. Ela precisa somente de atendimento de um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta”, pontuou. “Ela tem uma história muito rica na região, e é muito conhecida. É uma judiação deixarmos uma cantora como ela sem ter cuidados para poder voltar, ao menos, a cantar para as pessoas.”

A Prefeitura de São Caetano, no entanto, informou que, após levantamento dos prontuários de Rose, foi constatado que lhe foi concedido atendimento desde 2019. Em nota, a administração municipal afirmou que ela “fez as triagens e foi encaminhada para fisioterapia e fonoaudiologia”, além do que, fez sessões de fisioterapia até março de 2020 no CER (Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual), na Apae, e não compareceu na fonoaudióloga. “Informamos que as guias de tratamentos continuam liberadas para que a paciente faça as sessões de ambas especialidades”, finaliza a nota.