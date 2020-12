Pacientes do SUS estão sob risco pela falta de imunoglobulina

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 07:00



Pacientes com doenças autoimunes ou que se submeteram a transplantes, entre outros que precisam de tratamento com imunoglobulina, vêm lidando desde o início do ano com o atraso na entrega do medicamento. A imunoglobulina é uma das proteínas do sangue e é utilizada em diferentes tratamentos médicos. Produzido no Exterior e comprado pelo Ministério da Saúde para ser distribuído aos Estados e municípios, o componente está em falta e ameaça a vida dos pacientes.

Em todo o País, estima-se que ao menos 1.500 pessoas façam uso regular da imunoglobulina. Na UFABC (Faculdade de Medicina ABC), 26 pessoas estão cadastradas junto aos ambulatórios da instituição. O motorista Braian Brito, 26 anos, morador de São Bernardo, faz o tratamento com imunoglobulina desde os 16. O jovem é portador de imunodeficiência, que impede seu corpo de produzir algumas defesas. Há dois meses Brito está sem o tratamento, o que tem resultado em cansaço extremo, além de estar mais vulnerável a outras infecções. O motorista avalia entrar na Justiça para que o seu convênio médico seja obrigado a fornecer o tratamento.

Recorrer ao convênio foi a saída encontrada por uma advogada de 44 anos, moradora de São Paulo, que também fazia o tratamento na FMABC. A paciente pediu para não ser identificada. Diagnosticada com imunodeficiência comum variável há um ano, há sete meses ela teve que recorrer ao Judiciário para garantir o tratamento.

A pediatra e professora de alergia e imunologia da FMABC Anete Sevciovic Grumach explicou que os problemas com desabastecimento da imunoglobulina começaram em 2019, quando o Ministério da Saúde aprovou a compra de produtos que não eram aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas que tinham um valor abaixo do que era praticado pelos fabricantes que forneciam anteriormente para o governo.

Em março de 2020, a Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia) emitiu comunicado contra a aquisição dos produtos sem licença, pelas dúvidas com relação à qualidade do hemoderivado. Já em outubro, depois que o uso da imunoglobulina foi autorizado mediante análise do Incos/Fiocruz (Instituto Nacional Controle de Qualidade em Saúde), a Asbai manifestou preocupação com a falta do hemoderivado em todos os Estados. A situação se agravou e, no início de dezembro, a associação pediu esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre a regularização do fornecimento.

Anete explicou que, em 2019, o ambulatório da FMABC realizou 335 infusões, número que caiu para 107 este ano. “Para esses pacientes, ficar sem o tratamento é estar com a saúde ainda mais exposta, especialmente em um período crítico de pandemia, como o que estamos passando”, destacou. “Essas pessoas podem pegar uma infecção grave, ser contaminadas por alguma doença e não ter a resposta do organismo”, completou. O Ministério da Saúde foi questionado sobre que medidas está tomando para normalizar a situação, mas não respondeu até o fechamento desta edição.