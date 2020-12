Lewandowski dá vitória ao Bayern, mas Leverkusen continua no topo do Alemão

16/12/2020 | 20:21



Robert Lewandowski marcou duas vezes para dar ao Bayern de Munique a vitória por 2 a 1 sobre o Wolfsburg, nesta quarta-feira, em casa, mas o Bayer Leverkusen se manteve na liderança do Campeonato Alemão ao golear o Colônia por 4 a 0, como visitante, pela 12.ª rodada. A vitória por placar dilatado manteve a equipe dirigida por Peter Bosz um ponto à frente do Bayern - 28 a 27 -, antes do confronto em Leverkusen, no sábado.

O Wolfsburg não perdeu nenhum de seus primeiros 11 jogos - um recorde do clube - e parecia em boa situação para estender essa invencibilidade em Munique, quando Maximilian Philipp abriu o marcar no quinto minuto. Foi o sexto duelo consecutivo no Alemão em que o Bayern sofreu o primeiro gol.

Mas Lewandowski empatou um pouco antes do intervalo, cabeceando para as redes após cruzamento de Kingsley Coman. O atacante polonês marcou pela segunda vez aos cinco minutos da etapa final, após passe de Jerome Boateng e drible sobre Maxence Lacroix, disparando no canto esquerdo. Foi seu 23.º gol em 20 jogos contra o Wolfsburg. O goleiro do Bayern, Manuel Neuer, fez uma defesa com uma mão para evitar o gol de empate de Bartosz Bialek.

A derrota do Wolfsburg deixa o Leverkusen a única equipe invicta remanescente. E teve desempenho impressionante diante do Colônia, assegurando a vitória com gols de Mitchell Weiser, Moussa Diaby, Patrik Schick e Florian Wirtz, de 17 anos, quem em janeiro deixou o time contra o qual marcou nesta quarta-feira.

Com gol de Yussuf Poulsen, fora de casa, o RB Leipzig derrotou o Hoffenheim por 1 a 0, chegando aos 27 pontos, em terceiro lugar, pois tem saldo de gols inferior ao Bayern - 19 a 15. O jogo marcou o reencontro do técnico Julian Nagelsmann com o seu clube anterior.

Com gols do meio-campista húngaro Roland Sallai, o Freiburg venceu por 2 a 0 o anfitrião Schalke 04, ampliando a 28 jogos o jejum de vitórias do time de Gelsenkirchen no Alemão. O Schalke segue na última posição do campeonato com quatro pontos em 12 rodadas. Já o Augsburg encerrou uma série de cinco tropeços ao fazer 1 a 0 no Arminia Bielefeld, com gol de Jeffrey Gouweleeuw.