Magazine Luiza muda sua estrutura organizacional, com 3 novas vice-presidências

16/12/2020 | 20:12



O Magazine Luiza fez mudanças em sua estrutura organizacional, com a criação de três novas vice-presidências.

Fabrício Garcia vai comandar a vice-presidência de Operações, responsável pelas lojas físicas e pela área de logística e distribuição. Os serviços logísticos passam a ser totalmente integrados com o marketplace da varejista, e as lojas passam a ser pontos de coleta, entrega e expedição também de produtos dos vendedores cadastrados.

A vice-presidência de Negócios terá Eduardo Galanternik à frente, e responderá pelas áreas comercial e de marketing de todas as categorias e marcas do Magalu, inclusive todos os canais de vendas. A gestão passa a ser feita por categoria, dividida em Bans Duráveis e Bens Consumo, com Luiz Rego; Esportes, que inclui a Netshoes, com Julio Trajano; e Moda e Beleza, que inclui Zattini e Época Cosméticos, a cargo de Silvia Machado.

Por fim, o Magazine Luiza passa a ter a vice-presidência de Plataforma, comandada por André Fatala, que terá como missão construir o sistema operacional do varejo brasileiro, com soluções tecnológicas para varejistas.

O Magalu terá ainda cinco diretorias executivas e duas diretorias que respondem diretamente ao CEO Frederico Trajano: Marketplace, com Leandro Soares; Financeiro e Relações com Investidores, com Roberto Bellissimo; Gestão de Pessoas, com Patrícia Pugas; Administração e Controle, com Maria Isabel Bonfim; Clientes e Integração, com Graciela Kumruian; Análise de Dados, com Fernando Nagano; e Experiência do Consumidor, com Vinicius Porto.