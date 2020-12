16/12/2020 | 19:55



O Estado do Rio registrou 222 mortes por covid-19 entre a terça-feira, 15, e esta quarta. Com isso, o total de mortos pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 24.109 no Rio de Janeiro. Há ainda 303 óbitos em investigação.

De acordo com números da Secretaria Estadual da Saúde, o total de infectados é de 395.386. Foram 4.036 novas notificações apenas nas últimas 24 horas. Somente na capital fluminense, 153.027 pessoas já contraíram o coronavírus.