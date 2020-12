16/12/2020 | 19:30



Fabio Porchat será o entrevistado da próxima edição do programa Roda Viva.

Atualmente, o humorista pode ser visto na TV aberta na Globo, nas reprises do Que História É Essa, Porchat?, programa que apresenta no canal pago GNT, onde também está à frente do Papo de Segunda.

A bancada que vai entrevistar um dos fundadores do Porta dos Fundos será formada por Rosana Hermann, Edgard Piccoli, Renata Simões, João Batista Jr. e Ale Santos.

O Roda Viva com Fabio Porchat será apresentado por Vera Magalhães e vai ao ar na próxima segunda-feira, 21, na TV Cultura e no YouTube da emissora.