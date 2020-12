Bolsas de NY fecham mistas, em sessão marcada por decisão do Fed

16/12/2020 | 19:18



As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único hoje, em sessão marcada por decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). As perspectivas por um novo pacote econômico nos Estados Unidos deram estímulos às bolsas, mas a publicação de alguns dados negativos no país acabou por pressionar os mercados.

O Nasdaq subiu 0,50%, a 12.658,19 pontos, novo recorde histórico. O S&P 500 avançou 0,18%, a 3.701,17 pontos. Já o Dow Jones recuou 0,15%, 30.154,54 pontos.

Os mercados acionários de Wall Street abriram em baixa, após dado mais fraco do que o esperado de vendas no varejo. As ações dos varejistas Walmart (-0,10%) e Costco (-0,66%) recuaram na sessão. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA divulgado hoje caiu para o seu menor nível em três meses, com os componentes industriais e de serviços recuando mais que o esperado por analistas.

Mais tarde, porém, o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que houve um "bom progresso" nas negociações do pacote fiscal em Washington. A expectativa de que pudesse haver um anúncio ainda hoje estimulou os mercados.

No momento do anúncio, a decisão de política monetária do Fed levou a uma baixa nas bolsas, com a ampliação da compras de ativos e a manutenção das taxas de juros. Com a coletiva do presidente da autoridade bancária, Jerome Powell, contudo, o quadro melhorou, e as algumas ações passaram a operar em alta.

No campo das empresas de tecnologia, o procurador-geral do Texas anunciou abertura de processo contra o Google em nome de uma coalizão de Estados, alegando que a empresa manipulou os mercados de publicidade digital em violação às leis antitruste."Este Golias da Internet usou seu poder para manipular o mercado, destruir a concorrência e prejudicar você, o consumidor", disse o gabinete do procurador-geral do Texas, Ken Paxton, em publicação no Twitter.

A ação ajudou no recuo das ações da Alphabet, controladora do Google, que terminou em baixa de 0,22%. Apple (-0,05%) e Facebook (+0,04%) fecharam perto da estabilidade. Já o Twitter teve uma das principais altas da sessão, após a conformação de encerramento de atividades do Periscope, aplicativo de transmissão ao vivo da plataforma, e avançou 2,29%.

