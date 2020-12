São Bernardo FC jogará de preto e com homenagem ao treinador Marcelo Veiga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 18:11



Os jogadores do São Bernardo FC entrarão em campo nesta quarta-feira (16), e vão homenagear o técnico Marcelo Veiga - que morreu na segunda-feira (14), vítima da Covid-19 após três semanas internado na Santa Casa de Bragança Paulista - antes e durante a partida contra a Portuguesa, às 19h, no Estádio do Canindé, pelas semifinais da Copa Paulista. Além de utilizar a terceira camisa, toda preta, os atletas levarão o nome do treinador às costas. Também será respeitado um minuto de silêncio em memória do treinador e das vítimas do novo coronavírus.

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, no 1º de Maio, o Tigre tem de vencer para chegar à decisão. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. No outro duelo pelas semifinais, o Marília perdeu hoje do XV de Piracicaba, por 1 a 0, mas se garantiu na final por ter vencido o primeiro encontro, por 3 a 1.