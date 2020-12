Exame não detecta lesão, mas Gustavo Gómez será monitorado pelo Palmeiras

16/12/2020 | 18:00



Após sofrer uma pancada na cabeça na noite de terça-feira, o zagueiro Gustavo Gómez foi submetido a exames nesta quarta. De acordo com o Palmeiras, os exames de imagem não detectaram nenhum problema. Mesmo assim, o jogador paraguaio será mantido sob monitoramento dos médicos do clube.

Gómez se chocou de cabeça com Bareiro ainda no primeiro tempo da partida do Palmeiras contra o Libertad, na noite de terça, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores - o time paulista venceu por 3 a 0 e se classificou às semifinais.

No intervalo, o jogador do Libertad deixou a partida, porém Gómez seguiu no jogo com uma proteção na cabeça. Até que foi substituído por Emerson Santos no segundo tempo. Se o zagueiro titular for vetado da partida contra o Internacional, no sábado, pelo Brasileirão, Emerson Santos deve ser novamente o substituto.

O elenco palmeirense se reapresentou nesta quarta-feira pela manhã, após obter a vaga na semifinal da Libertadores. Como de costume, os titulares na noite passada fizeram apenas trabalho regenerativo. Os demais foram a campo para atividades técnicas e táticas, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Em fase final de recuperação, o atacante Luiz Adriano e o meio-campista Patrick de Paula deram sequência ao trabalho de transição física com os preparadores físicos. A dupla trabalho tanto na parte interna quanto na externa da Academia. Alan Empereur também foi a campo para trabalhos físicos leves após desfalcar o Palmeiras devido a um edema na coxa esquerda.