Presidente do Santos contrai covid-19 e 'desfalca' time em jogo da Libertadores

16/12/2020 | 17:40



O presidente do Santos, Orlando Rollo, revelou nesta quarta-feira que testou positivo para a covid-19. E será "desfalque" na decisiva partida do time paulista contra o Grêmio, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, na Vila Belmiro. No jogo de ida, em Porto Alegre, houve empate por 1 a 1.

"Apesar de estar assintomático a minha responsabilidade é com todos os profissionais envolvidos nesse importante jogo. Estarei acompanhando a partida da minha casa. Irei repetir o exame nas próximas horas para voltar as atividades tão logo seja liberado pelos médicos", disse Orlando Rollo.

O Santos enfrentou nas últimas semanas um forte surto do novo coronavírus tanto no elenco quanto na comissão técnica. O técnico Cuca chegou a ser internado e, após ter alta, ficou afastado por dez dias do comando da equipe.

O vírus alcançou também outros membros da comissão técnica e jogadores do time masculino e feminino do clube.