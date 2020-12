Richarlison marca, Everton bate Leicester e cola nos líderes; Arsenal tropeça

16/12/2020 | 17:29



Com um gol de Richarlison, o Everton engatou a segunda vitória seguida no Campeonato Inglês ao derrotar o Leicester por 2 a 0 nesta quarta-feira, fora de casa, e voltou a se aproximar dos líderes da competição. O Arsenal tropeçou mais uma vez e o Leeds venceu de goleada.

Com o triunfo, o Everton, que vinha oscilando, chega a três jogos sem vencer e soma 23 pontos, a dois de Tottenham e Liverpool, que dividem a liderança e se enfrentam nesta quarta. O time do técnico italiano Carlo Ancelotti é o quinto colocado, atrás, além dos líderes, de Southampton e do próprio Leicester, que caiu para o quarto posto, com 24.

Após um início de jogo equilibrado e sem grandes oportunidades de gol, o Everton contou com o brilho de Richarlison para inaugurar o placar, aos 21 minutos da etapa inicial. O brasileiro recebeu na esquerda, cortou para o meio e arriscou rasteiro de fora da área. O goleiro Schmeichel até tocou na bola, mas não evitou o gol do atacante.

Atrás do placar, o Leicester teve mais posse de bola, mas careceu de criatividade e eficácia nas poucas vezes em que levou perigo. Além disso, apresentou problemas na defesa. Com isso, os visitantes aproveitaram e ampliaram aos 26 minutos do segundo tempo com Holgate. O lateral pegou rebote de Schmeichel, que fez duas grandes defesas na sequência, e mandou para as redes para definir a vitória.

MAIS UM TROPEÇO - O Arsenal não dá mostras de que vai conseguir colocar fim ao seu calvário na liga inglesa e acumulou mais um tropeço nesta quarta. O time londrino empatou com o Southampton, uma das surpresas positivas da competição, por 1 a 1, em casa.

Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta completou seis partidas sem vencer no torneio. Nesse período, sofreu quatro derrotas e obteve dois empates. O time de Londres soma 14 pontos e está na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. Já o Southampton, que poderia ter assumido a liderança provisória da Premier League, está na terceira colocação, com 24 pontos.

Theo Walcott, que jogou por várias temporadas no Arsenal, foi responsável por abrir o placar aos 18 minutos da primeira etapa. Ele recebeu passe de Che Adams e tocou com muita categoria de pé direito na saída do goleiro Leno. Apesar da história no clube londrino, o atacante comemorou com efusão o seu gol.

Os donos da casa cresceram na volta do intervalo e chegaram ao empate com Aubameyang, aos sete minutos. O goleador recebeu de Nketiah e arrematou de pé direito no canto esquerdo do gol. Aos 17, Gabriel Magalhaes segurou a camisa de Walcott e parou o contra-ataque do adversário. Com isso, o defensor brasileiro levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

A expulsão afetou o Arsenal, que teve de se segurar com um a menos e quase sofreu o segundo gol. No lance, Romeu tocou para Redmond, que acertou um carrinho, mas a bola explodiu no travessão de Leno.

No outro jogo já encerrado da 13ª rodada do Inglês nesta quarta, o Leeds United fez 5 a 2 no Newcastle, em casa. Bamford, Rodrigo Moreno, Dallas, Alioski e Harrison marcaram na goleada do time do técnico Marcelo Bielsa, que subiu para o 13º lugar, com 17 pontos e ultrapassou o próprio Newcastle, que caiu para o 14º posto.