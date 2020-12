Saiba como economizar na hora de renovar o seguro do seu carro

Da Redação, com assessoria

16/12/2020



Descontos sempre são bem-vindos, principalmente em serviços essenciais, como o seguro automotivo. Para ajudar quem está prestes a renovar a apólice do veículo, a Youse e o Garagem360 preparam algumas orientações que podem resultar na economia de valores.

Uma das principais formas de obter desconto no valor do seguro automotivo no momento da renovação é por meio da classe de bônus. Apesar de ser um benefício convencional oferecido pelo mercado segurador, é comum que haja dúvidas sobre como funciona e, até mesmo, como aproveitá-lo. Na Youse, plataforma de venda online de seguros da Caixa Seguradora, esse desconto pode chegar a até 50% no valor total da apólice.

A seguir, confira algumas dicas que Nicolas Ferrara, Gerente de Produtos na Youse, listou.

Como economizar na hora de renovar o seguro

1- Conheça a classe de bônus

A classe de bônus é um desconto oferecido como benefício para quem não acionar nenhuma das coberturas enquanto o seguro estiver ativo. Mensurada em uma escala de pontuação de 0 a 10, o cliente ganha um novo ponto sempre que completa um ano de vigência sem acionamentos, como por exemplo, as coberturas de roubo e furto, colisão, incêndio, alagamentos, entre outros. “Já o uso de assistências do seguro não influencia na classe de bônus. O cliente pode usar quantas vezes precisar, respeitando os limites de contratação porque os pontos não serão afetados”, explica Nicolas. Assistências são os demais serviços contratados na apólice, como guincho, troca de pneus e reparos, por exemplo.

Os pontos da classe de bônus são cumulativos e associados apenas ao segurado. “Isso significa que o cliente pode trocar de seguradora ou corretora, mudar de carro e ainda assim manter o acúmulo de pontos, desde que a apólice permaneça em seu nome como condutor principal”, diz Nicolas.

2- Acumule pontos

De acordo com o padrão do setor, o cliente pode acumular um ponto a cada ano de vigência do seguro, e essa pontuação vai se agregando até que o segurado chegue ao máximo de 10 pontos. “Na Youse, a redução oferecida aos clientes no valor do seguro pode chegar a até 50% no momento da renovação”, ressalta Nicolas.

“O cliente só perde pontos se acionar alguma cobertura dentro do período vigente ou ficar muito tempo sem um seguro ativo. Além disso, é importante cumprir os prazos de renovação”, pondera o especialista.

3- Fique atento aos prazos

Para que o cliente possa utilizar a sua classe de bônus, ele precisa realizar a renovação do seguro no período entre 30 dias antes do final do contrato e 30 dias após o final da vigência. “No momento de cotação ou renovação no nosso aplicativo, o usuário precisa informar que já possui classe de bônus e dizer qual é o seu código de identificação (CI) vinculado ao bônus”, orienta Nicolas.

Esse código composto por 14 dígitos pode ser encontrado no contrato atual ou ser solicitado para o corretor ou seguradora. “É importante garantir que esse dado esteja correto para que o bônus possa ser confirmado e o desconto aplicado de forma automática no preço do seu novo seguro”, acrescenta.

4- Aproveite os demais benefícios

Seguradoras normalmente oferecem outras vantagens para seus clientes, seja com descontos ou bonificações. “Diante da pandemia, oferecemos em média 20% de desconto para os clientes em período de renovação do seguro”, comenta Nicolas.

A Youse também possui programas exclusivos que beneficiam os segurados quando o assunto é desconto. “O Youse Friends, por exemplo, em que o nosso cliente pode receber recompensa em pontos para trocar por dinheiro e usar como quiser”, afirma. Neste programa, os clientes criam grupos de amigos na plataforma da insurtech e acumulam pontos conforme são pagas as mensalidades. Para isso, os integrantes também precisam agir de maneira responsável no trânsito e não acionar coberturas, isso porque a pontuação do grupo diminui caso algum membro acione o seguro auto. Após um ano, os participantes podem trocar os pontos por dinheiro e receber de volta até 50% do valor anual pago pelas coberturas.

Há também o programa de indicação, em que o cliente ganha R$ 50 a cada amigo dele indicado que contratar o seguro auto Youse e a vantagem se estende ao novo cliente que recebe o mesmo valor em desconto no preço da sua apólice.

5- Tenha um seguro personalizável

Outra forma do cliente obter redução no valor da apólice é optar por um seguro personalizável, em que ele possua autonomia para escolher quais coberturas e assistências ele precisa, de acordo com seu momento de vida, como pode ser feito na Youse. “O cliente ainda pode pagar o seguro mensalmente com cobrança direto na fatura do cartão de crédito e sem comprometer o seu limite total, pagar à vista ou em quatro vezes, com contrato valendo por 12 meses, e ganhar mais descontos”, finaliza.