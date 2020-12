3 rooftops para curtir Brasília do alto

Redação

Repleta de áreas verdes e monumentos, Brasília oferece lindos cenários, que ficam ainda mais especiais quando observados do alto. Uma boa oportunidade de curtir isso é ir a alguns dos principais rooftops da capital federal. Confira três endereços que valem a visita quando estiver na cidade:

Os melhores rooftops de Brasília

Bar 16, no B Hotel

O B Hotel abriga o rooftop mais alto de Brasília. Trata-se do Bar 16, de onde se avista a grandeza da capital federal e a sua impressionante imensidão. Uma vez lá é possível desfrutar de drinques e petiscos enquanto se observa o famoso entardecer que colore a capital federal. Entre os destaques da casa estão as bruschettas de presunto cru com queijo de cabra e o Dadinho de tapioca com goiabada apimentada. Ambos são ótimos para acompanhar drinques como Cosmopolitan, GT do Cerrado e Aperol Spritz.

Endereço: SHN, Quadra 5, Bloco J, Lote L, Asa Norte

Doma Rooftop

O grande barato do Doma Rooftop é que ele fica às margens do Lago Paraná, um dos destinos naturais mais visitados de Brasília. De seu terraço é possível observar a Orla da Concha Acústica enquanto se saboreia os petiscos preparados pelo chef Fabio Marques. De preferência, acompanhados pelos drinques feitos no capricho pelo mixologista Vitor Moretti.

Endereço: SHTN Trecho 1 – Paranoá

Santé Lago

O Santé Lago é mais uma opção às margens de um lago, com o destaque de que, dele, tem-se uma bela vista da moderna Ponte JK. O ambiente de lounge é perfeito para casais, com luz intimista e uma larga seleção de coquetéis clássicos. Destaque ainda para carta com mais de 100 vinhos de todo o mundo.

Endereço: Lote 32, Orla JK, St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Lago Sul