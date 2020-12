Fed aumentará compras de ativos em pelo menos US$ 120 bi por mês

16/12/2020 | 17:08



O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou em decisão de política monetária divulgada nesta quarta-feira, 16, que irá aumentar a compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos em ao menos US$ 80 bilhões por mês e a aquisição de títulos hipotecários em pelo menos US$ 40 bilhões, "até que progressos substanciais ocorram no sentido de garantir as metas de pleno emprego e estabilidade de preços".

Em comunicado, a autoridade monetária afirma que as compras de ativos ajudarão a promover o funcionamento regular do mercado e condições financeiras acomodatícias, apoiando assim o fluxo de crédito para famílias e empresas.

O Fed ainda destaca que continuará monitorando o panorama econômico em vista a ajustar sua política monetária de acordo com as condições, levando em conta a saúde pública, mercado de trabalho, inflação e os desenvolvimentos financeiros internos e externos.