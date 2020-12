Medidas de mobilidade controlam 2ª onda na Europa mas afetam atividade, repete BC

16/12/2020 | 16:57



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira, 16, que as medidas de mobilidade adotadas na Europa controlam a segunda onda de contaminação pela covid-19 na região, mas afetam a atividade econômica. A avaliação consta em apresentação, divulgada na internet, de Campos Neto em reunião fechada do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ).

Campos Neto também afirmou que a recuperação econômica pós-pandemia na Europa é "assimétrica entre países e setores". Estes comentários já constaram em outras apresentações recentes do presidente do BC.

Ao avaliar a economia dos Estados Unidos, o presidente do BC afirmou que o nível de emprego ainda está abaixo do verificado antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que as demissões no país estão crescendo.

Em relação à China, Campos Neto afirmou que a atividade econômica vem "ganhando tração, mas consumo, produção, investimento privado e mobilidade seguem aquém dos níveis pré-crise".

Vacinas

O presidente do Banco Central citou ainda uma expectativa de que haja "ampla disponibilidade de vacinas covid-19" nos países. Na apresentação de Campos Neto, há dois gráficos mostrando os tratamentos potenciais contratados per capita entre países desenvolvidos e emergentes. São listadas as diferentes vacinas disponíveis no mercado.

A apresentação de Campos Neto está disponível no seguinte endereço na internet https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Ap_IBA_RCN_16.12.PDF.