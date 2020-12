Camilo nega divisão no elenco da Ponte Preta e revela cobrança interna

16/12/2020 | 16:52



A sequência de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B abriu margem para especulações sobre uma possível divisão no elenco da Ponte Preta. O experiente meia Camilo, porém, garantiu que os jogadores estão unidos.

"Não tem nenhum tipo de divisão dentro do elenco. Não existe isso. O grupo é muito bom de se trabalhar. Estamos nos cobrando, sentimos indignação pelos resultados que a gente vem tendo. Estamos focados em fazer diferente", disse o camisa 10.

Camilo também pediu energias positivas para os torcedores da Ponte para as próximas nove "finais" que o time vai ter pela frente na Série B. "Agora é se concentrar nessas nove finais que nós temos pela frente, com muita motivação. É pedir muita energia para os torcedores. Podem acreditar que nós vamos dar o melhor para reverter essa situação e buscar o acesso", afirmou Camilo.

No meio da tabela de classificação, com 40 pontos, a Ponte Preta vai terminar a 29.ª rodada a seis do G4 da Série B. No sábado, o time buscará a reabilitação contra o Confiança, em Aracaju. Para essa partida, o técnico interino Fabinho Moreno não vai ter o zagueiro Ruan Renato, expulso, e o atacante Bruno Rodrigues, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.