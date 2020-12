MME: expectativa é ter análise da construção de nova subestação no AP até abril

16/12/2020 | 16:48



O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Paulo Cesar Magalhães Domingues, disse nesta quarta-feira, 16, que a expectativa é concluir a análise da construção de uma nova subestação no Amapá até abril. A previsão é de que o leilão ocorra em dezembro do ano que vem.

"O estudo conceitual chegou à proposição de uma nova subestação, similar a atual, mas em outro ponto, para dar mais flexibilidade operativa no sistema. Agora, junto com a EPE Empresa de Pesquisa Energética, estamos estudando o detalhamento dessa subestação, que pode estar associada também com uma nova linha de transmissão", explicou em entrevista coletiva.

As propostas foram apresentadas pelo MME após um apagão que deixou o Amapá sem energia por quase quatro dias, seguidos de racionamento e problemas no fornecimento de energia por mais de vinte dias.

Questionado sobre a apuração do incêndio que deixou o Estado no escuro, o ministro Bento Albuquerque afirmou que o caso está em perícia técnica. "Temos prazos processuais para que sejam apresentados detalhamento do incêndio e da explosão. Então logo que estejam concluídos, serão apresentados no início do próximo ano", disse.