Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank homenageiam o filho, Bless, que completa seis anos de idade: É uma benção

16/12/2020 | 16:10



Nesta quarta-feira, dia 16, Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, completa seis aninhos de idade! O irmão de Titi e Zyan ganhou homenagens bem fofas nas redes sociais. Gioh, por exemplo, postou uma foto do filho bem modelo e escreveu o seguinte texto:

Meu bebeÌ?. Hoje é o seu dia, meu amor! Dia da alegria, dos saltos supersoÌ?nicos, visaÌ?o de raio laser, de puro chamego, charme e carinhos! Hoje é o dia da força e da doçura desse seu olhar, que naÌ?o tem como resistir... assim como quando nos olhamos pela primeira vez, meu filho, voceÌ? sabia o que me dizer apenas com o seu olhar. E sempre sabe! Dizem que os olhos saÌ?o a janela da alma... e que alma linda, doce e forte que você tem! EU TE AMO MAIS QUE TUDO, MEU ETERNO BEBEÌ?! E estarei sempre atenta ao seu olhar... pois você me ensina muito todos os dias da minha vida! TE AMO, MEU AMOR! PARABÉNS, PARABÉNS, PARABÉNS, TE AMO, TE AMO, TE AMO! P.S.: MEU DEUS FILHO, COMO VOCÃ? Ã? LINDO!!!!

Já Bruno reuniu em um álbum algumas fotos de Bless e escreveu o seguinte texto:

Meu pequeno gigante completa seis anos! Acreditem, Bless tem super poderes. Ele é capaz de fazer tudo ao redor virar alegria. Tem o poder de deixar a vida mais leve, mais divertida. Ele voa alto com a imaginação e tá sempre pronto pra aventura. Isso sem contar o poder do seu abraço. Ah, esse ninguém resiste! Bless é uma benção e não canso de dizer isso. Ele é meu melhor amigo, minha inspiração, minha fortaleza. Tudo o que faço é pensando nele e nos irmãos. E tudo o que ele faz é lindo. Te amo, filho. O mundo é um lugar muito mais gostoso de se viver com você por aqui!

Fernanda Paes Leme, que é madrinha do garoto, também fez uma homenagem ao postar uma foto super fofa em que aparece com ele!

Bless é benção. � um acontecimento. Criança carisma, sabe como é?! Daquelas que mesmo pequenininhas ainda, te abraçam por completo, te preenchem, te acolhem. Sou madrinha, sou a tia Fê Doida, sou uma enorme admiradora dessa pessoa que tão jovem é tão imenso. Te amo, meu amor. Dinda tá aqui sempre pra você. Feliz aniversário, feliz vida. Parabéns.