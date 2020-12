Thiaguinho lança nova música e Fernanda Souza demonstra apoio ao ex: Mais um sucesso pra conta!

16/12/2020 | 15:11



Thiaguinho divulgou uma nova música na manhã desta quarta-feira, dia 16, chamada Era Uma Vez! O artista não lançava canções inéditas desde agosto do ano passado, mas voltou com tudo e já com a promessa de um novo álbum, previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2021. E sabe quem prestigiou o artista e o parabenizou pelo lançamento? Fernanda Souza, sua ex-esposa!

Mais um sucesso pra conta! Agora já pode lançar o álbum todo? Kkkkk Porque as novas desse álbum... PQP! Uma melhor que a outra!, escreveu a apresentadora no Instagram.

Thiaguinho não respondeu ao comentário da atriz, mas muitos fãs declararam que ainda torcem pelo ex-casal.

Hummm, está por dentro hein, moça?, comentou uma internauta.

Vocês não querem reatar, não?, sugeriu uma segunda.

Desculpa, masssssss... eu ainda torço muito por esse casal, assumiu uma última.