Amiga dá detalhes de como é a rotina de Kate Middleton: - É a vida de uma mãe trabalhadora com três filhos pequenos

16/12/2020 | 15:10



Em entrevista para a revista People, uma amiga de Kate Middleton revelou detalhes da vida privada da Duquesa de Cambridge, que concilia trabalho e família. A fonte próxima à Kate disse:

- É uma casa de família normal e ocupada, com crianças correndo e derrubando coisas. Eles não são metidos. Quando você a vê atrás de portas fechadas com as crianças, ela é uma mãe muito confiante, e ela não é moleza. As crianças são repreendidas, caso sejam malcriadas.

No dia a dia, a amiga comenta que Kate sempre está de cabelo preso e cuidando dos filhos:

- Não há secador - é sempre o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela está com suas roupas de ginástica ou um vestido e tênis, com pouca maquiagem, se desculpando porque está atrasada para levá-los para a escola. É a vida de uma mãe trabalhadora com três filhos pequenos - apenas um tipo diferente de trabalho diurno para a maioria.

A fonte diz que a prioridade de Kate é criar seus três filhos com a educação mais normal possível.

- Ela está fazendo isso para ajudar seus filhos a serem mais pé no chão e manter a realidade deles sob controle. Isso é o que realmente importa para ela.

Além da ajuda dos pais, Kate conta com o apoio da babá de confiança da família, Maria Turrion Borrallo e Natasha Archer, sua estilista e assistente pessoal. A amiga comenta:

- Se você olhar para as pessoas ao redor dela, é uma equipe apertada. Ela estaria perdida sem Maria, Tash e todos. Eles trabalham muito, mas tornam possível para Kate fazer malabarismo com tudo.

A fonte completou:

- Kate está vivendo a vida de que fala. Ela está no centro de sua família e então ela está lidando com as outras coisas depois.

Kate Middleton e o príncipe William são pais do príncipe George, de oito anos de idade, da princesa Charlotte, de cinco, e do príncipe Louis, de dois anos.