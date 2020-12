Acordo de príncipe Harry e Meghan Markle para podcasts vale R$ 206 milhões

16/12/2020 | 15:10



Como você viu, Príncipe Harry e Meghan Markle iniciaram uma parceria para a produção de uma série de podcasts. De acordo com o jornal The Mirror, o contrato custou 30 milhões de libras, em torno de 206 milhões de reais. Um informante revelou que:

O acordo inicial de vários anos vale mais de 30 milhões de libras, com o objetivo de estender o negócio dentro de seis meses. Meghan foi a força motriz por trás do acordo. Ela era incrível nas reuniões com executivos e tinha uma visão clara do que eles como um casal têm a oferecer.

A fonte também informou que o casal é uma excelente aposta para o mercado de podcasts:

Todo o plano de negócios do Spotify é adquirir as celebridades mais comentadas do mundo em um só lugar, e Harry e Meghan se encaixam totalmente na conta. É um cenário de vitória.

Segundo fontes do setor, o acordo para trazer Meghan e Harry para essa proposta foi um ajuste perfeito com o modelo de negócios do Spotify, para aumentar a audiência global de 320 milhões de usuários ativos mensais.