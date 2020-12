Amazônia: novo barco faz cruzeiros pelo Rio Tapajós

Redação

Do Rota de Férias



16/12/2020 | 13:48



Embarcar em cruzeiros pelo Rio Tapajós, na Amazônia, mas sem deixar o luxo, o conforto e a exclusividade de lado. Essa é a proposta do barco Amazon Dolphin, inaugurado no início de novembro e operado pela Turismo Consciente, com base em Alter do Chão, no Pará.

Cruzeiros pelo Rio Tapajós: Amazon Dolphin

Com 36 metros de comprimento e oito metros de largura, a embarcação realiza cruzeiros pelo Rio Tapajós e por outros rios da bacia amazônica. Durante as viagens, os hóspedes podem visitar comunidades ribeirinhas, descobrir a riqueza das tradições dos costumes locais e interagir com os moradores. Os roteiros variam de três a seis dias e oferecem diferentes níveis de imersão.

O Amazon Dolphin conta com 12 cabines (incluindo duas suítes másters com 19 metros quadrados), todas com banheiro, ar condicionado e móveis de madeira regional. Nos quatro conveses é possível encontrar sala de jantar, bar (interno e externo) e um amplo deque com espreguiçadeiras. Já no posto de comando, os viajantes podem aproveitar a visão da proa e pedir para que o experiente comandante, Gil Barroso, conte as fascinantes histórias de navegação dessa região tão peculiar.