250 anos de Beethoven: siga os passos do gênio da música em Viena

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/12/2020 | 13:48



Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores da história, nasceu em Bonn, na Alemanha, mas passou boa parte da vida e faleceu em Viena. Por isso, a capital austríaca está em festa para celebrar os 250 anos do músico, comemorados nesta semana (não se sabe ao certo a data de seu nascimento, mas estima-se que tenha sido entre 15 e 17 de dezembro de 17770).

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer Theater an der Wien

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer Beethoven Museum

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer "Friso de Beethoven" no Secession

Crédito: WienTourismus/Gregor Hofbauer Monumento de Beethoven na Beethovenplatz

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer Tumba honorária a Ludwig van Beethoven no Cemitério Central de Viena

Crédito: WienTourismus/Peter Rigaud Wiener Konzerthaus

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer Kunsthistorisches Museum

Crédito: WienTourismus/Paul Bauer Austrian Academy of Sciences

Os passos de Beethoven em Viena

Beethoven mudou-se para Viena quando tinha cerca de 22 anos. Ali, tornou-se pupilo de

Joseph Haydn e, com o tempo, desenvolveu algumas das sinfonias mais respeitadas da história. Aos 26 anos, foi diagnosticado com congestão dos centros auditivos internos, o que mais tarde o deixou surdo e bastante depressivo. Isso não o impediu, entretanto, de escrever algumas de suas maiores obras.

Hoje, quem vai à Viena pode seguir os passos de Beethoven na capital austríaca. Uma dica é começar o tour no hall de entrada do edifício da Austrian Academy of Sciences, onde o compositor celebrou, com sucesso triunfal, a premiere de sua 7ª Sinfonia.

Dali, vale a pena seguir para a House of Music, edificação de quatro andares que celebra a história da música. Um dos destaques da exposição é um mapa que revela as casas em que Beethoven morou em Viena Entre elas está a do patrono Johann Baptist Freiherr von Pasqualati (Mölker Bastei 8), onde o músico passou oito anos (entre idas e vindas para outros lugares).

A partir daí, os passos de Beethoven na capital austríaca levam para o Theatre an der Wien, onde o alemão se apresentou por diversas vezes. Ali, ele fez concertos de violino e a famosa ópera “Fidelio”. Entre 1803 e 1804, o compositor chegou a morar no teatro enquanto trabalhava em sua obra.

Museus

Alguns museus também celebram os passos de Beethoven em Viena. É o caso do Secession, que abriga o imponente “Friso de Beethoven”, homenagem de Gustav Klimt ao compositor e sua 9ª Sinfonia. A pintura tem 34 metros de comprimento e foi criada em 1902.

O Theatre Museum também merece a visita. Afinal, o edifício abriga uma sala de concertos chamada Eroica Hall, onde Beethoven conduziu a estreia na capital austríaca de sua 3ª sinfonia (“Eroica”). À época, a obra foi dedicada ao patrono Franz Joseph Maximilian, o Príncipe Lobkowitz.

Por fim, não pode ficar de fora do roteiro o Beethoven Museum. O local ocupa uma das casas em que o músico viveu na cidade. Ali, ele compôs sua 2ª Sinfonia, bem como peças de piano e sonatas de violino.

Monumento e restaurante

Repleta de praças e áreas verdes, Viena também tem um espaço do gênero dedicado ao compositor. Trata-se da Beethovenplatz, onde há uma estátua de bronze em homenagem ao gênio da música.

Para encerrar o tour que percorre os passos de Beethoven na capital austríaca, a dica é experimentar a cozinha do restaurante Ludwig van (Laimgrubengasse 22). O local, que serve pratos clássicos e modernos harmonizados com vinho, fica em uma das casas em que o músico viveu na cidade.