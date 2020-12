Rony aumenta em 15 vezes média de gols após chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras

16/12/2020 | 13:32



A chegada do técnico português Abel Ferreira transformou a temporada do atacante Rony no Palmeiras. O jogador trazido em fevereiro vive sob o comando do atual treinador um período muito mais produtivo em comparação ao antecessor, Vanderlei Luxemburgo. A média de gols marcados pelo camisa 11 aumentou 15 vezes de um ciclo para o outro. Rony, inclusive, foi decisivo na última terça-feira, ao marcar na vitória do time por 3 a 0 sobre o Libertad, do Paraguai, pela Copa Libertadores.

Desde a chegada do português o atacante disputou oito partidas e marcou cinco gols. A média é de 0,62 por partida. Já sob o comando de Luxemburgo, os números foram bem piores. Rony esteve em campo 25 vezes e só anotou um gol, diante do Bolívar. A média foi de somente 0,04. Os números do jogador começaram a melhorar durante a gestão interina de Andrey Lopes, auxiliar responsável por comandar o time antes da contratação de Abel. Em quatro jogos de Rony nesse período, foram dois gols.

"Estou muito feliz pelo momento, em ajudar meus companheiros dentro de campo. Nossa equipe é muito forte, competitiva, e está todo mundo de parabéns. Sem meus companheiros, eu não conseguiria", disse Rony em entrevista coletiva na última terça-feira à noite. A boa fase se contrapõe a um momento de desconfiança que o jogador enfrentou neste ano até conseguir marcar o primeiro gol.

Rony passou sete meses sem anotar pelo Palmeiras entre a chegada ao clube e o gol diante do Bolívar, pela Libertadores. Nesse período, o camisa 11 demonstrou bastante nervosismo em campo e admitia se cobrar bastante para poder render. Pelo menos agora as boas atuações têm aparecido justo no torneio mais importante do ano. Rony é o artilheiro do time na Libertadores com quatro gols ao lado de Willian e Luiz Adriano.

O atacante atribui o bom momento ao auxílio que recebeu do treinador português. "Está todo mundo confiante, todo mundo sabendo o que tem que fazer. O professor só passa o que a gente tem que fazer, tem que correr um pelo outro, ajudar. Todos estão empenhados, o professor facilita muito as coisas para nós", contou.

A chegada do novo técnico mudou também a posição de Rony dentro de campo. Antes escalado por Luxemburgo como ponta, agora o jogador tem atuado como centroavante. A nova forma de atuar do Palmeiras também ajudou. O estilo com mais triangulações e passes em diagonal tem contribuído para Rony aparecer mais e concluir a gol. Nesta temporada o camisa 11 soma 37 partidas, oito gols e sete assistências.

Protagonista da era Abel Ferreira, Rony tem recebido vários elogios do treinador. E o português garante que a equipe, assim como o atacante, ainda deve evoluir mais. "Quando você tem jogadores com mente aberta, coração quente e vontade de aprender, é tudo mais fácil. Mas não ganhamos nada, somos a mesma equipe que há um tempinho estavam criticando, vão me criticar também, acontece", disse o técnico.