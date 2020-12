Luzes usadas por Alok para gravação de clipe nos Estados Unidos assusta moradores: - Estavam falando que era invasão alienígena

16/12/2020 | 13:11



Eita! Alok usou o Stories na madrugada dessa quarta-feira, dia 16, para contar uma história no mínimo inusitada! O DJ, que é conhecido por usar lasers e diversos efeitos visuais em suas apresentações, revelou que as pessoas, nos Estados Unidos, estavam achando que as luzes que a equipe dele estava testando para um novo clipe se tratava de uma invasão alienígena. Pois é!

Em uma sequência de vídeos, ele, que se tornou papai novamente, explicou o seguinte:

- Família, vou contar uma história para vocês. Eu estava fazendo os testes do nosso laser lá nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, em Sacramento, e vários moradores ficaram intrigados com aquilo e começaram a gerar várias especulações nas redes sociais e muitos deles ligaram para a polícia e a polícia foi bater lá, para saber o que estava acontecendo, porque estavam falando que era invasão alienígena, enfim, falando que eram várias histórias loucas.

Em seguida, o marido de Romana Novais mostrou uma matéria, que saiu no Estados Unidos, e traz o seguinte trecho:

Testemunhas tiraram fotos e fizeram uma convocação nas redes sociais na espeprança de encontrar uma explicação. Correram boatos de que eram alienígenas, alguém mirando em uma aeronave ou uma equipe de filmagem trabalhando em um videoclipe. Acontece que se tratava da realização de um videoclipe para o DJ brasileiro Alok, que é o quinto DJ do mundo pela DJ Magazine e conhecido por usar lasers em suas apresentações.

Que loucura!