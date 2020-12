Marília Mendonça celebra aniversário do filho: Nosso primeiro ano de vida

16/12/2020 | 13:11



Marília Mendonça usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 16, para comemorar o aniversário do filho Léo, fruto da relação com Murilo Huff, que completou um ano de idade.

A cantora sertaneja fez um compilado de momentos do filho em um vídeo superfofo com direito até a narração. Na legenda, ela escreveu:

Um aninho do Léo. Fiquei até de madrugada pesquisando editores de vídeo, que fossem fáceis de mexer, porque eu sou uma negação, mas consegui. Não sei o que foi mais difícil: separar todas as suas fotos (preciso de mais memória), desvendar como editar tudo ou segurar o choro pelas três horas que fiquei montando essa homenagem. Hoje já agradeci a Deus várias vezes, chorei muitas também! Que felicidade, meu filho! Que alegria! Dia de festejar seu primeiro ano de vida ou o nosso primeiro ano de vida? Não acredito em vida pré-você! Eu te amo, nosso titi, nosso tico, nosso buguelo, leonarrrrdo, leônidas, filhoso, gorduchão, cabeça, Léo.

Murilo comentou na publicação da namorada e escreveu para o filho:

Parabéns pro nosso reizinho!