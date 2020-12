Festa em A Fazenda 12 é marcada por discussão épica entre JP Gadêlha, Luiza Ambiel e MC Mirella

16/12/2020 | 13:10



Se você achava que faltava fogo no feno, agora não pode reclamar mais! A última festa de A Fazenda 12, que teve a participação de todos os eliminados, além dos quatro finalistas, deu o que falar nas redes sociais. Tudo começou com uma interação entre Stéfani Bays, JP Gadêlha e MC Mirella. O modelo se incomodou com alguns boatos que estavam surgindo com o seu nome e colocou a cantora contra a parede.

- Aconteceu isso?, questionou o gato, com a influenciadora do lado.

- Para de me colocar pressão! Eu não posso falar essas coisas aqui, não posso. Amiga, sexta-feira você vai saber de tudo o que aconteceu, garantiu Mirella para Stéfani.

Mais tarde, a funkeira decidiu se pronunciar nos Stories do Instagram.

- Gente, não tem como eu deixar ficarem falando um monte de absurdos de mim. Infelizmente eu vou ter que expor isso aqui. Eu não queria falar sobre isso, não queria meter ninguém no meio disso.

Mirella, então, deu a entender que JP havia feito alguma coisa contra ela.

- A gente tem um grupo no WhatsApp, a galera da Fazenda, e alguém já tinha o meu número quando eu saí, e me colocou no grupo. E tinham algumas pessoas no grupo, como o JP também. E me chamaram no privado. Só que assim, não tem conversa. Não rolou nada e nem vai rolar. Eu não sou a fim, que fique bem óbvio isso. Porque se eu quisesse alguma coisa, rolaria. [...] O mínimo que a gente tem que dar aos outros é respeito. Eu respeitei a situação, tentei respeitar ao máximo, mas não gostei do que aconteceu.

Mas Luiza Ambiel começou a ser massacrada nas redes sociais, já que teria sido a pessoa responsável pelo início dos rumores. Ao ver toda a repercussão, ela se manifestou em seu perfil oficial do Twitter.

Gente, pelo amor de Deus! Vocês me pedem para eu dar uma força, proteger, ajudar... e saem me julgando sem saber? O que eu disse para a Tete [Stéfani] foi que o JP deu em cima da Mirella! DEU EM CIMA! É diferente de transar. A Mirella que me contou. Ela está aí para confirmar. DEU EM CIMA! Foi isso que eu disse para a Tete na hora em que estávamos conversando. A Mi que me contou. MAS NINGUÉM TRANSOU COM NINGUÉM. Entendeu? Poxa, torço pelas duas e fiquei triste de saber disso...

E explicou o motivo de ter falado com Stéfani.

A Stéfani achando que o J estava apaixonado e eu disse Não está, porque deu em cima da sua amiga! Qual o problema disso? Se soubesse, não teria falado e deixado ela achando. Eu acho que ela ficou foi com ciúmes! Porque a Tete me perguntou várias vezes se tinha rolado e eu disse que não! Mesmo porque o J não faz o tipo da Mi. [...] Não acho que ele queria fazer intriga, não! Acho que ele não sabia que eu sabia, e nem que iria contar. A Tete estava preocupada em não magoar, sabe? E eu só quis ajudar. Agora tomei no c* de novo. Tinha me entendo com a Jojo e estava felizona. E eu disse que não rolou nada!

E garantiu que nunca quis prejudicar a MC.

Gente, eu e a Mi somos muito amigas e quando ela me falou, ela também não pediu segredo! E a Mi sabe que fiz para proteger a Tete! E Tete me perguntou aonde tinha rolado a cantada, e eu disse [que foi] na janela. Rolou muito selinho, sim. Agora não vou mais me meter nessa história! Vocês me pedem para ajudar e depois eu que fico de mal na história.

JP, que se viu no meio do furacão, também falou sobre o assunto nas redes sociais. O bombeiro ainda compartilhou um print de uma suposta conversa com Mirella, que você vê na imagem em destaque acima.

Luiza Ambiel, movida por algum sentimento mesquinho, obscuro e egoísta, numa busca desesperada por likes, inventou para a Stéfani que eu dei em cima de Mirella. Isso é tão ABSURDO que chega a ser inacreditável. Sempre tive uma relação de muito respeito e amizade com Mirella! Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza JAMAIS poderia desestabilizar a Stéfani dessa forma tão desumana e insensível! O foco e as atenções deveriam estar nas votações, e não nessas picuinhas infantis que não nos levarão a lugar nenhum.

E Luiza rebateu o modelo.

Tem certeza que sou eu que quero likes? De onde você tirou que eu inventei isso! Quem me falou foi a Mi! Acho bom você se desculpar comigo. Por que não pensou nisso quando deu em cima da amiga da Tete, e na festa ficou pagando de apaixonado? Acho bom você parar. Quero ver você desmentir na cara da Mi!

Mirella também fez mais um desabafo sobre o caso no Twitter.

GENTE, EU NÃO TRANSEI COM NINGUÉM! É sério que estão achando que tive algo com ele? Vai tomar no c*. Eu sei muito bem o que me falaram pessoalmente. [...] O que tem a ver as mensagens? Eu parei de responder depois que ele falou na janela coisa X para mim, que ELE sabe o que é.

A cantora pediu para que o modelo dissesse o que de fato aconteceu.

Fala logo a verdade, JP, que saco. Fala o que aconteceu e me tira dessa, porque se a Luiza ouviu e foi falar, ela ouviu, ela estava do lado, então tenha o mínimo de consideração por mim que não tenho nada a ver e estou sendo julgada por nada. A Luiza estava do lado e OUVIU, então fala o que você disse e pronto, foi isso que ela foi falar para a Stéfani, me tira dessa porque não tenho NADA A VER. Eu não falei o que aconteceu para a Stéfani porque NÃO PODE. Então assume logo JP, que saco. Eu não mereço isso não, estava na boa na festa.

E terminou expondo ainda mais.

Isso mesmo, JP, parabéns. Agora quem não vai deixar a Stéfani se aproximar de você se você não assumir logo, será eu mesma. O cara vira na janela e fala que queria era transar comigo e isso é não dar em cima, né!? Então tá bom. Já que é assim, falou até de beijo triplo e eu falei que NÃO. Que não queria, que tinha muita coisa envolvida. Sempre sobra para a mulher né, normal. Louca e maluca da história, vê coisa onde não tem, dita com todas as letras... é isso.

Que confusão, hein? Qual será a verdade em toda essa história?