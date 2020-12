Governo lança plano nacional de vacinação contra Covid-19

Da Redação



16/12/2020 | 11:12



Em cerimônia no Palácio do Planalto, o governo lançou, oficialmente, nesta manhã, o plano nacional de vacinação contra a Covid-19. O documento prevê a vacinação primeiro de grupos considerados prioritários, ou seja, 51 milhões de pessoas serão vacinadas nessa etapa, o que vai exigir 108, 3 milhões de doses. Cada pessoa toma duas doses, e há uma perda de 5% de vacina decorrente dos processos de transporte e aplicação. A previsão é que todos estejam vacinados em 16 meses – quatro meses para vacinar todos os grupos prioritários e, em seguida, 12 meses para imunizar a população em geral. Estavam presente na solenidade o presidente Jair Bolsonaro, sem máscara, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também não usava máscara.

O secretário de vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o governo vai começar nesta quarta uma campanha de comunicação dividida em duas etapas. A primeira é voltada a “transmitir segurança à população" em relação à eficácia das vacinas que o Brasil vier a utilizar. A segunda será o momento de chamar as pessoas para receber as doses. No documento não consta a estimativa de data para começo da vacinação, mas o Ministério da Saúde afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses de imunizantes para 2021.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também destacou a eficiência de campanhas brasileiras de vacinação. "Claro que a última fase é o monitoramento dos vacinados para atender qualquer necessidade. Isso é o planejamento. Quando a gente tem noção do tamanho do PNI, vê quanta desinformação corre a respeito da capacidade do Brasil para conduzir essa missão. Vamos nos orgulhar da nossa capacidade. Não foi feita por mim. Foram nossos antecessores que criaram o SUS (Sistema Único de Saúde), organizaram o PNI. Então vamos levantar a cabeça. Acreditem: o povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo", disse.

Inicialmente, o plano leva em conta apenas a vacina desenvolvida em parceria da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. O Brasil tem acordo para receber 100 milhões de doses dessa vacina até julho. No segundo semestre, a previsão é de que a Fiocruz, parceira de Oxford e da AstraZeneca, produza 160 milhões de doses.

Mas o governo já informou que pretende comprar todas as vacinas avalizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nenhuma ainda foi liberada pelo órgão.