Paulo Goulart Filho fala sobre estado de saúde da mãe, Nicette Bruno: - Continua internada, respirando por aparelhos

16/12/2020 | 11:11



O estado de saúde de Nicette Bruno é grave. Seus filhos Bárbara Bruno, Beth Goulart e Paulo Goulart Filho têm mantido os seguidores atualizados sobre o quadro clínico da mãe, e pedido orações e energias positivas para sua recuperação.

Na manhã desta quarta-feira, dia 16, Paulo Goulart publicou uma foto da mãe em seu Instagram, afirmando na legenda que ela permanece internada em estado grave, mas que a família ainda tem esperanças de sua recuperação:

Bom dia amigos, minha mãe continua internada, o estado é grave mas continuamos firmes com nossas orações e sempre acreditando em sua recuperação. Seguimos firmes em nossa fé. Beijos a todos.

Já na tarde da última terça-feira, dia 15, Paulo publicou um vídeo também sobre a saúde da mãe, no qual informou que ela ainda estava respirando com a ajuda de aparelhos:

- Oi amigos, eu estou aqui para dividir com vocês esse momento difícil, não é fácil. Minha mãe continua internada, respirando por aparelhos, é um processo complicado e demorado. Mas a gente não pode nunca perder a fé e a esperança, então vamos continuar com as nossas orações, mandando nossa energia boa pra ela, para que ela possa se recuperar e estar de novo aqui com a gente. Eu acredito que ela vai conseguir sair dessa.

Nos comentários, outras celebridades desejaram a melhora de Nicette, e entregaram que estão na torcida por sua recuperação:

Pensando em Nicette com muito amor - que ela se recupere logo para estar junto de vocês com sua energia, seu brilho e seu sorriso de sempre, desejou Kiko Mascarenhas;

Tudo vai dar certo, Paulinho! Estamos com vocês, cheios de boas energias, comentou Giuseppe Oristanio;

Em oração aqui com vocês!, afirmou Elizabeth Savalla.