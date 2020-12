Pai de Britney Spears revela que não fala com a filha desde agosto: - Amo minha filha e sinto muito a falta dela

16/12/2020 | 11:10



A equipe jurídica de Britney Spears entrou com uma ação para remover o pai da cantora, Jamie Spears, de seu acordo de tutela. Jamie também foi impedido de entrar em contato com a filha desde o mês de agosto de 2020. Em entrevista para a CNN, ele comentou sobre o processo:

- Amo minha filha e sinto muito a falta dela. Quando um membro da família precisa de cuidados e proteção especiais, as famílias precisam se esforçar, como tenho feito nos últimos 12 anos, para defender, proteger e continuar a amar Britney incondicionalmente. Eu tenho e continuarei a fornecer amor inabalável e proteção feroz contra aqueles com interesses egoístas e aqueles que procuram prejudicá-la ou a minha família.

A advogada de Jamie, Vivian Lee Thoreen, também se manifestou sobre o caso:

- A relação de Jamie com Britney não é tão diferente do relacionamento comum entre pai e filha, na medida em que sempre houve um amor mútuo e respeito um pelo outro. Até que o advogado de Britney, Sam Ingham, instruiu abruptamente Jamie a não entrar em contato com Britney há alguns meses, Jamie e Britney se falavam com frequência e regularmente durante toda a tutela. Na verdade, eles tinham se falado no dia anterior e tiveram uma conversa agradável e colaborativa.

O advogado da cantora apresenta reclamações sobre questões de contabilidade envolvendo Jamie.

Britney Spears está em um acordo de tutela desde 2008, devido a problemas em sua saúde mental. Na época, Jamie e o advogado, Andrew Wallet, foram nomeados os tutores da cantora.