Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ ganha série especial no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



16/12/2020 | 10:48



O Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, um dos modelos mais caros da marca à venda no Brasil, ganhou uma edição especial para o mercado brasileiro.

Para dar ainda mais exclusividade ao cupê esportivo, a marca adicionou o pacote Carbono Exterior II, que acrescenta peças em fibra de carbono e outros detalhes. O modelo pode ser adquirido por R$ 1.683.900.

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Carbon

O modelo Carbon se diferencia dos demais pelo uso da fibra de carbono no aerofólio traseiro, teto, nas capas dos retrovisores externos e na capa de cobertura no motor. Há também difusores otimizados na dianteira e na traseira e saídas de ar no para-choque traseiro.

Outro equipamento de série é o AMG Track Pace, um sistema de telemetria similar ao utilizado na Fórmula 1, de acordo com a marca. O cupê esportivo conta também com os itens de condução semiautônoma Distronic Plus.

Ficha técnica

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ CARBON Cilindros V8 Cilindrada (cm3) 3.982 Potência máxima (cv/rpm) 639 / 5.500 – 6.500 Torque (Nm/rpm) 900 / 2.500 – 4.500 Câmbio AMG SPEEDSHIFT MCT 9 Aceleração 0 – 100 km/h (s) 3,2 Velocidade máxima (km/h) 315 Peso (kg) 2.120 / 440 Pneus 275/35 ZR21 (F) / 315/30 ZR21 (T) Capacidade do porta malas (L) 461 Tanque de combustível/reserva (L) 80 / 12 Comprimento 5.054 Largura 2.069 Altura 1.447

