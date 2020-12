Príncipe Harry e Meghan Markle farão podcast juntos no Spotify

16/12/2020 | 10:19



Histórias inspiradoras em um tempo difícil. Essa é a proposta da série de podcasts no Spotify que será produzida pelo ex-casal real Harry e Meghan Markle. Depois de um comunicado oficial e divulgado no The Hollywood Reporter, o especial Archewell Audio terá vários entrevistados ao longo das edição.

Meghan e Harry já começam as apresentação em dezembro, com um especial de Natal. "O que amamos sobre os podcasts é o quanto eles nos lembram da necessidade de parar por um minuto e simplesmente ouvir, criar uma conexão entre as pessoas, sem distrações. Com os desafios de 2020, fazer isso se tornou mais importante do que nunca", diz o comunicado.

Desde o rompimento com a família real britânica, a duquesa fez a narração de um documentário para a Disney+ e, no mês de setembro, o casal assinou com a Netflix para produção de conteúdo como filmes, programas infantis e documentários.