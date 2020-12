Camila Pitanga e Beatriz Coelho terminam relacionamento

16/12/2020 | 10:11



Camila Pitanga e Beatriz Coelho não estão mais juntas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao jornal Extra.

Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente, diz o comunicado.

As duas passaram a maior parte da quaretena juntas em São Paulo, onde Bia segue morando após Camila ter retornado ao Rio de Janeiro. Com Beatriz, Camila teve seu primeiro relacionamento público com uma mulher. Elas confirmaram o namoro em novembro do ano passado. No início de dezembro elas posaram juntas pela primeira vez na pré-estreia de um documentário.

Bárbara Borges também revelou no Instagram que seu casamento com Pedro Delfino chegou ao fim.

Ao publicar uma imagem do ciclo de um nascimento de girassol, a atriz escreveu: Tem que morrer pra germinar. Meu casamento acabou há mais de um mês mas do amor de 8 anos entre mim e Pedro nasceram duas sementinhas de amor que serão sempre nosso elo. Seremos sempre os pais do Martin Bem e do Theo Bem e, por eles, iremos ressignificar nossa relação. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Os dois ficaram juntos por sete anos e são pais de Martin e Theo Bem.