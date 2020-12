Diabético, Babu Santana testa positivo para o coronavírus

16/12/2020 | 10:11



Babu Santana usou as redes sociais para comunicar aos seguidores que foi testado positivo para o coronavírus.

Diabético, o ator diz que está bem e ficará isolado até receber um teste negativo para a doença.

Vim trazer uma notícia chata. Eu testei positivo para Covid, mesmo tomando todos os cuidados para voltar a trabalhar, seguindo todos os protocolos, testei positivo. Estou aqui em casa, isolado da minha família, até poder fazer outro exame para saber se o vírus ainda está no meu corpo. Mas tô bem e com sintomas leves. Me cuidando e com acompanhamento médico! Gente, se cuidem, é sério, máscara, álcool em gel. Você que pode, teste sempre que puder, disse ele, pedindo que os fãs e seguidores se cuidassem.