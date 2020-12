16/12/2020 | 10:10



O vocalista da banda Love as Laughter, Sam Jayne, foi encontrado morto em seu carro no dia 15 de dezembro, após passar oito dias desaparecido. O cantor havia sido visto pela última vez no dia 7 de dezembro.

Sam tinha apenas 46 anos de idade e, de acordo com o site Variety, o departamento de polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, informou que a causa da morte ainda não foi determinada.

Jayne foi co-fundador da banda pós-hardcore Lync dos anos 1990, lançando o álbum These Are Not Fall Colors em 1994, pouco antes de o grupo se separar. O álbum mais recente de Love as Laughter foi Holy, lançado em 2008, embora a banda também tenha lançado alguns singles em 2015