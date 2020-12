Vaza áudio de Tom Cruise brigando aos berros com funcionários após descumprimento de normas de segurança: - Se eu vir você fazer isso de novo, você já era

16/12/2020 | 10:10



Apesar de algumas filmagens terem sido retomadas em meio à pandemia do novo coronavírus, parece que uns estão tomando mais cuidado com as medidas de segurança da doença do que outros. Tom Cruise, por exemplo, está levando isso bem a sério, já que o The Sun divulgou na última terça-feira, dia 15, um áudio no qual o ator briga aos gritos com sua equipe por conta do descumprimento de algumas normas.

De acordo com a publicação, o surto de raiva do ator foi provocado quando ele viu dois membros das filmagens de Missão Impossível 7 a menos de um metro um do outro. Nesse momento, os 50 trabalhadores presentes no estúdio viram Tom aos gritos enquanto condenava a quebra da norma de distanciamento social:

- Se eu vir você fazer isso de novo, você já era. E se alguém nesta equipe fizer isso, é isso - e você também e você também. E você, nunca mais faça isso de novo. Eles estão de volta em Hollywood fazendo filmes agora por nossa causa! Porque eles acreditam em nós e no que estamos fazendo! Eles estão nos olhando e nos usando [como exemplo] para fazer seus filmes. Estamos criando milhares de empregos, seus filhos da p**a. É isso aí. Sem desculpas. Você pode contar isso às pessoas que estão perdendo suas malditas casas porque nossa indústria foi fechada.

O veículo ainda afirma que Tom Cruise trabalhou incansavelmente para fazer cumprir as regras de distanciamento social e está sempre alerta para quem as quebra, além de ter sido visto usando máscara no set de filmagens. De acordo com fontes próximas à equipe, Cruise se responsabilizou em fazer com que as medidas de segurança fossem cumpridas:

- Tom assumiu a responsabilidade, junto com o departamento de saúde e segurança, de tentar forçar as precauções de segurança, com o objetivo de manter o filme em exibição. Todo mundo estava usando máscaras. Era simplesmente porque essas pessoas estavam a menos de um metro de distância umas das outras. Não sabemos se ele viu aqueles caras quebrando as regras antes ou se foi essa a gota d'água.