Taxas de juros têm viés de alta com incerteza sobre votação de LDO

16/12/2020 | 09:42



Os juros futuros operam com viés de alta nesta manhã de quarta-feira, com investidores na expectativa com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 no Congresso, que prevê rombo fiscal de até R$ 247 bilhões no ano que vem. Segundo José Faria Júnior, da Wagner Investimentos, não há, no entanto, certeza de que o texto será votado hoje. Além disso, ele ressalta que os juros já estão em níveis bem baixos, próximos dos limites de queda.

O movimento dos juros se dá em linha com o dólar. Às 9h34, o DI para janeiro de 2027 estava em 6,72%, de 6,67% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,30%, de 4,28%, enquanto o vencimento para janeiro de 2,95%, de 2,94% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2022 exibia taxa de 2,95%, de 2,94% antes.