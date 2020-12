Tecnologia e âmbito financeiro: dicas e informações sobre como essa parceria pode colaborar com os investimentos em 2021

Da Redação

Diante das novas perspectivas de reaquecimento da economia internacional, é importante estar preparado às eventuais mudanças nos diversos setores do mercado global. Desenvolver um planejamento financeiro já é um bom começo para que possa continuar a se programar para a tão sonhada aposentadoria ou casa própria, e investir é uma das melhores formas de multiplicar seu capital para conseguir alcançar seus objetivos a longo prazo.

Como começar a investir

Para quem pretende começar a investir, reunimos aqui algumas dicas que vão desde como escolher a melhor plataforma de investimentos até como obter informações sobre os setores com maiores tendências de crescimento para 2021.

Primeiramente, é importante considerar se pretende tomar as decisões de investimentos por si próprio ou se gostaria de contratar um profissional para uma consultoria financeira especializada. Em seguida, pesquise e escolha qual plataforma de investimentos você gostaria de usar. Graças ao desenvolvimento de soluções mais rápidas e seguras, a internet tornou-se um dos principais meios para investir.

Escolha corretoras online que ofereçam ferramentas e aplicativos que irão ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro.

Verifique se a plataforma disponibiliza o acesso aos softwares que são referência no mercado financeiro, como, por exemplo, a possibilidade de fazer o download do MetaTrader 4 (mt4), uma das soluções mais utilizadas no setor por ser facilmente personalizável e voltada tanto para quem está começando a investir no mercado financeiro quanto para os profissionais mais experientes. Além disso, como forma de complementar o que é oferecido pelas corretoras, é possível também baixar outros aplicativos, como os que podem ajudá-lo com as finanças pessoais. Essas ferramentas disponibilizam pesquisas, comentários e informações em tempo real que irão lhe dar o suporte necessário no momento da tomada de decisões.

Como vemos, realizar uma boa pesquisa entre as corretoras online é primordial. E, sempre que puder, procure pesquisar sobre o funcionamento do mercado financeiro. Há hoje bastante informação disponível na internet e já existem canais no YouTube que dão dicas sobre finanças e investimentos, como o Me Poupe!, o EconoMirna e o Clube do Valor, apenas para mencionar alguns.

Segurança

Outro ponto importante para ser analisado é a segurança. Escolha somente plataformas online regulamentadas pelos órgãos reguladores. No Brasil, verifique se a corretora online está registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por fiscalizar e regulamentar a Listagem de Emissores e a Admissão de Valores Mobiliários à Negociação (Regulamento de Emissores). Analise também os termos de segurança e privacidade oferecidos pelas plataformas que estiver verificando, além de conferir seu histórico de atividades. Busque recomendações com profissionais experientes.

Confira a variedade de opções de investimentos entre as corretoras e também a flexibilidade de serviços. Além de ser uma plataforma fácil de navegar e segura, é importante que o atendimento ao cliente por ela oferecido esteja de acordo com seus padrões e objetivos. Ao longo do caminho, é natural que surjam dúvidas, e saber que há alguém disponível para esclarecer qualquer incerteza proporciona muito mais segurança. Muitas corretoras oferecem cursos online gratuitos e webinars para ajudá-lo a se atualizar com as novas ferramentas e as novas tendências do mercado.

Além de analisar as taxas mais competitivas, avalie a relação de custo-benefício em geral. Certifique-se de que a plataforma oferece todos os serviços dos quais você necessita, pois não adianta economizar em uma plataforma que não lhe ofereça soluções nem auxílio quanto à melhoria de seus retornos financeiros a longo prazo. Por fim, fique de olho nas mudanças do mercado e nas principais tendências nos diferentes setores da economia internacional para saber como encontrar o caminho certo nos investimentos em um mercado oscilante.

Durante o ano de 2020, houve um crescimento online extraordinário na compra de produtos e serviços, o que consequentemente trouxe grande expansão ao ramo dos serviços de delivery, por exemplo. No entanto, ocorreu um forte declínio no setor de turismo, hotelaria e entretenimento. Para 2021, a previsão é de que haja uma explosão de consumo no varejo e a retomada do setor de viagem e turismo em geral, além do crescimento das empresas que utilizam a tecnologia como elemento crucial, como os setores de energia, serviços financeiros e saúde. Portanto, vale a pena descobrir as vantagens e a praticidade do uso das ferramentas online para continuar utilizando cada vez mais soluções disponíveis de forma segura na internet.