Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/12/2020 | 08:48



App Annie é um site que classifica diariamente os aplicativos mais baixados pelo mundo. Anualmente, a plataforma também entrega um relatório com os programas e os games que receberam mais downloads ao longo dos últimos 12 meses. Em 2020, esse levantamento apontou que o fenômeno chinês TikTok é o grande vencedor. Em jogos, por sua vez, quem ocupa a primeira posição é Free Fire. A seguir, confira o Top 10 em cada categoria.

Os 10 apps mais baixados no mundo em 2020

1. TikTok

2. Facebook

3. WhatsApp

4. ZOOM

5. Instagram

6. Facebook Messenger

7. Google Meet

8. Snapchat

9. Telegram

10. Likee

Os 10 jogos mais baixados no mundo em 2020

1. Free Fire

2. Subway Surfers

3. Among Us!

4. PUBG MOBILE

5. Gardenscapes

6. Hunter Assassin

7. Brain Out

8. My Talking Tom: Friends

9. Ludo King

10. Tiles Hop: EDM Rush!