Nome sujo? Aprenda a consultar seu score na Serasa

A Serasa Experian, empresa especializada em análises e informações para decisões de crédito, permite que as pessoas consultem gratuitamente seu score dentro da empresa. Na prática, essa pontuação serve como um termômetro, podendo ser consultado por bancos, financeiras e empresas antes de conceder um empréstimo ou financiamento.

Com um indicador que vai de zero a mil, quanto maior for o número de um score na Serasa, maior é a probabilidade de a pessoa conseguir um crédito. Isso porque a alta pontuação significa que ela paga as contas em dia e não tem muitas dívidas vinculadas ao seu CPF – o que pode comprometer novos pagamentos.

Se você está atrás de financiamento ou empréstimo – ou é apenas curioso –, o 33Giga ensina a descobrir seu score na Serasa. Confira:

1. Acesse a página de score da Serasa e clique no botão “Consultar meu score grátis”.

2. Digite o número do seu CPF. Em seguida, aperte “Confirmar”.

3. Se você ainda não tiver um cadastro na Serasa, será necessário realizá-lo. Preencha os dados e, no final, selecione “Criar conta grátis”. Caso seu CPF já seja cadastrado na instituição, digite sua senha e pule para o passo 6.

4. Após preencher os dados, você deve confirmar o cadastro com uma segunda etapa de autenticação. Escolha se prefere receber o código via e-mail ou celular. Com ele em mãos, digite a sequência.

5. Pronto! Seu cadastro foi feito. Agora, clique em “Voltar para Serasa”.

6. Você será redirecionado para uma espécie de área do cliente. Nela, em destaque, aparecerá o seu score de crédito. Lembre-se: quanto mais próximo de mil, melhor é sua reputação.

7. Se quiser saber como aumentar o score, a dica é acessar a área Saúde Financeira. Ali, a Serasa aponta seus hábitos bons e ruins que estão influenciando a reputação.

