Casa Riachuelo abre as portas no Golden Square

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:08



O Golden Square Shopping inaugurou ontem a loja Riachuelo Casa, a primeira da marca no Grande ABC e a sexta em todo o País. O investimento não foi divulgado, segundo a varejista, por se tratar de empresa de capital aberto. Foram contratados 40 colaboradores para atuar na unidade.

A inauguração no Golden Square já fazia parte do plano de expansão da Riachuelo, principalmente com o objetivo de trazer a Casa Riachuelo para o Grande ABC, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. “Vínhamos discutindo a ampliação do conceito de moda como sinônimo de bem-estar e acessível a todos também nas categorias de itens para o lar. Então, a ideia de ter essas cadeias de forma separada da Riachuelo já era um projeto definido. Apesar das revisões de investimento de 2020, por conta da pandemia, os projetos foram mantidos, e avançamos com isso, em parte, pelas mudanças nos hábitos”, disse a rede ao Diário, referindo-se ao fato de que, neste período, muitas empresas terem adotado o home office e, com isso, as pessoas passarem mais tempo em casa e, consequentemente, investirem mais em itens para casa.

“Estamos com grandes expectativas com a chegada da Casa Riachuelo, que entra no Piso L1 com 1.700 m² (metros quadrados), ao lado da loja Riachuelo. Dessa forma, reforçamos nosso desejo de tornar nosso mix de lojas ainda mais completo e, assim, estreitar o relacionamento com nossos clientes”, afirmou a superintendente do Golden Square Shopping, Renata Salino.

Hoje, só existem lojas da Casa Riachuelo em São Paulo (Morumbi Shopping, Shopping Ibirapuera, Shopping Iguatemi Campinas e Shopping Eldorado) e no Rio de Janeiro (Botafogo Praia Shopping).

O Golden Square completou sete anos em outubro e anuncia ainda outras novidades, para compensar fechamentos provocados pela pandemia ou mesmo antes dela, caso da Forever 21, que fechou as portas em fevereiro, Entre as novidades, há lojas da Vivo, New Era, Bel Cosméticos e Academia Red Fit. Na gastronomia, há o japonês Nagairô, Coco Bambu Conceito e o árabe SAJ. Além disso, o complexo Floresta Dourada, composto por dois parques infantis gratuitos em de 100 m², também está aberto.