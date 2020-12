Diplomação dos eleitos será feita sem solenidades no Grande ABC

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:53



As diplomações dos candidatos a prefeito, vice-prefeitos e vereadores eleitos no Grande ABC serão feitas de forma virtual e sem a realização de solenidades por conta do recrudescimento da pandemia de Covid-19 nas sete cidades. Os processos iniciam amanhã, mas nenhum evento será realizado na região para evitar a proliferação da doença. Neste ano, os eleitos terão de emitir o documento, que atesta a vitória nas urnas e dá passe livre para a posse, no site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Os diplomas começam a ficar disponíveis a partir de amanhã para os eleitos de São Caetano e de Rio Grande da Serra. Na primeira cidade, apenas os vereadores receberão o documento, já que o prefeito reeleito nas urnas, José Auricchio Júnior (PSDB), ainda tenta reverter indeferimento da candidatura no TRE-SP.

Na sexta-feira, à tarde, será o dia dos eleitos em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

Segundo o TRE-SP, a expedição do diploma está condicionada à apresentação das contas de campanha para a Justiça Eleitoral.

Diferentemente do Grande ABC, na Capital haverá ato de diplomação dos eleitos de forma presencial, também na sexta-feira. Para reduzir a quantidade de pessoas no local, o TRE-SP diplomará presencialmente apenas o prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB), seu vice, Ricardo Nunes (MDB), e os três vereadores mais votados. Os demais eleitos participarão por meio de aplicativo de videoconferência.