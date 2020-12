Laranjal do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 23:59



Revelado em reportagem publicada no dia 9 pelo Diário, o inusitado caso de candidatos a vereador que não receberam nenhum voto na eleição de 15 de novembro, nem o deles próprios, interessou às autoridades. O Ministério Público Estadual abriu investigação para apurar a razão pela qual Thainá Alves (PDT) obteve zero voto no pleito à Câmara de Diadema. A desconfiança é que partidos tenham inscrito o nome de mulheres apenas para cumprir a cláusula de gêneros, sem a qual a agremiação é proibida de concorrer. São as chamadas ‘candidaturas laranjas’, que muito estrago já fizeram Brasil afora.

Levantamento do jornal realizado nos resultados oficiais da eleição nas sete cidades mostra que 16 políticos que tinham seus nomes nas urnas não receberam um único apoio. Do total, 12 são mulheres e outros quatro, homens. Ou seja, 75% dos zero voto pertencem ao sexo feminino, exatamente onde os partidos encontram maior dificuldade de encontrar candidatas. A legislação reserva a cada gênero o mínimo de 30% dos nomes.

Se for identificada qualquer irregularidade na distribuição das vagas de candidatos pelos partidos, a Justiça pode determinar a cassação de toda a chapa, inclusive dos políticos eventualmente eleitos. No ano passado, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) firmou jurisprudência ao tornar inelegível 100% do grupo de políticos que, em 2016, tentaram vaga à Câmara de Valença do Piauí, município piauiense, exatamente pela existência de cinco candidaturas fictícias – ou ‘laranjas’.

É evidente que, dado o estágio inicial das investigações abertas pelo MP, ainda não se pode antecipar nenhum veredito. Aguarde-se a conclusão das apurações. Seria interessante, todavia, que promotores que atuam em outros municípios do Grande ABC também se dedicassem a avaliar o porquê de número razoável de candidatos não ter obtido nem sequer o próprio voto. Há casos em praticamente todas as cidades. A honrosa exceção fica por conta de Rio Grande da Serra. Em nome da transparência e da lisura do pleito, custeado pelo contribuinte, a sociedade espera respostas.