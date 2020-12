MPE investiga candidatura com zero voto em Diadema

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:01



O MPE (Ministério Público Eleitoral) de Diadema investiga os motivos pelos quais candidata a vereadora na cidade recebeu zero voto no pleito do mês passado. O desempenho indica possível existência de candidaturas laranjas e pode colocar em risco os mandatos dos eleitos, já que eventuais ilegalidades acarretam na cassação de toda a chapa.

Três mulheres que foram candidatas ao Legislativo diademense neste ano não receberam um voto sequer: Paola Gaefke (Avante), Cibele Araújo (PSB) e Thainá Alves (PDT). Essas duas últimas integraram chapas que, juntas, elegeram três vereadores homens: Jerry Bolsas e Cicinho (ambos do PSB) e Jefferson Leite (PDT).

O Diário confirmou que o MP já abriu procedimento para apurar o desempenho da candidata do PDT, mas a promotoria eleitoral também já teria procurado os demais candidatos, inclusive de outras cidades, como Mauá. O Diário mostrou recentemente que, em solo mauaense, a candidata a vereadora Fátima Cunha (PSB) recebeu zero voto. O comando do partido alegou que a socialista não realizou campanha porque teria ficado doente, mas circulam nas redes sociais fotos da ex-candidata em atos eleitorais aparentemente fazendo campanha para o vereador reeleito Admir Jacomussi (Patriota).

Em Diadema, além de não terem recebido voto nenhum, pelo menos as candidaturas de Cibele e Thainá não registraram movimentações financeiras na campanha. Segundo prestações de contas das duas candidatas à Justiça Eleitoral, ambas não arrecadaram recursos nem contraíram despesas.

Ao Diário, o presidente do PDT diademense, Roberto Holanda, reconheceu que o MPE pediu esclarecimentos à candidata, mas se eximiu de responsabilidades pela montagem das chapas. “Eu fiquei surpreso porque, no cargo de presidente, a gente faz a filiação das pessoas e aquelas que querem sair candidatas se colocam no pleito. A própria Thainá disse ao MPE que desistiu da candidatura. Mas o comando da campanha ficou a cargo da Patrícia (Cavalcanti, advogada e coordenadora geral da campanha pedetista).”

Ao todo, o Grande ABC registrou 16 candidaturas que não tiveram adesões nas urnas. Desse total, 12 são mulheres (75%) e outros quatro, homens. Soma-se a essa lista Dan Navarro (DEM), candidato a vereador em São Caetano. A sigla emplacou uma cadeira ao conquistar a reeleição de Jander Lira (DEM).

A cassação da chapa, inclusive de mandatos de eleitos, se dá porque a comprovação de eventual candidatura irregular desfalca as exigências mínimas que cada partido tem de cumprir para participar do pleito.