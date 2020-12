Suspensão de Luiz Felipe amplia lista de desfalques do Santos contra o Grêmio

15/12/2020 | 22:27



A lista de desfalques do Santos para o decisivo duelo com o Grêmio, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa Libertadores, ganhou mais um nome. O zagueiro Luiz Felipe foi suspenso por três jogos por causa da sua expulsão e participação em um tumulto generalizado no jogo contra a LDU e não poderá ser relacionado pelo técnico Cuca para o compromisso dessa quarta-feira.

No fim do jogo de volta das oitavas de final, vencido pela LDU por 1 a 0, uma grande confusão ocorreu na Vila após dividida forte de Zunino com John. Foram três jogadores expulsos, incluindo o santista Luiz Felipe.

A Conmebol, então, impôs multa de US$ 1.575 (aproximadamente R$ 8 mil), além de ter suspendido o zagueiro por três jogos. Ou seja, ele está fora do duelo de volta das quartas de final e de um eventual confronto de ida das semifinais com a participação do Santos.

Além de Luiz Felipe, o Santos tem outros dois desfalques certos: o atacante Soteldo e volante Vinicius Balieiro. O clube também está com Diego Pituca suspenso pela expulsão en Porto Alegre, mas tenta reverter a punição, pedindo a anulação da primeira advertência recebida no jogo de ida.

Com dores musculares, o volante Jobson e o lateral Pará podem desfalcar o Santos. O time, assim, deve ser escalado por Cuca com: John, Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson (Jean Mota); Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Após empate por 1 a 1 em Porto Alegre, o Santos avança às semifinais da Libertadores com igualdade por 0 a 0 ou vitória nesta quarta-feira na Vila Belmiro.