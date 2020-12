Prefeitura assume gestão do centro de handebol em São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:01



O Centro de Desenvolvimento do Handebol, no Irajá, passou ontem para as mãos da Prefeitura de São Bernardo. Isso porque um projeto de lei enviado à Câmara (e aprovado por 20 votos favoráveis em sessão extraordinária) revogou a legislação de 2015 que concedia o uso por 30 anos pela CBHb (Confederação Brasileira de Handebol). Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), que visitou o espaço, a entidade esportiva não cumpriu com sua parte do que foi acordado e, desta maneira, o município é que vai gerir o local, com planos inclusive já estipulados.

“Este espaço, que deveria ser um dos legados da Olimpíada de 2016, está há muito tempo sem qualquer tipo de manutenção. A CBHb demostrou que não tem condições de cumprir o acordo firmado em 2015, já que não exerceu suas obrigações em relação à zeladoria”, disse o prefeito são-bernardense. “A Secretaria de Esportes iniciou estudos para a implantação de um projeto de escolinhas, a ser mantido pela Prefeitura. Desta forma, fortaleceremos a formação esportiva e as categorias de base da cidade. Assim como ser um espaço permanente de treinamento para as equipes de alto rendimento de São Bernardo.”.

No mesmo terreno, a Prefeitura também gere o centro de ginástica artística e o estádio de atletismo.