Santo André/Apaba encara o Ituano a um passo da final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:01



O Santo André/Apaba sofre até quando não está em quadra. Ontem à noite, a equipe do Grande ABC precisou secar Araraquara para seguir viva e depender só de si para chegar à final do Paulista feminino de basquete. E com grande atuação no último período, Campinas venceu por 71 a 69, resultado que manteve aceso o sonho andreense de avançar à decisão. Para isso, porém, tem de vencer o Ituano, em Itu, às 19h.

Depois de perder os três primeiros jogos dos play-offs, Santo André venceu Campinas e Araraquara, e praticamente renasceu. “Temos investido bastante nos treinamentos em uma defesa mais ajustada, mais forte e firme. Por conta de algumas lesões, temos jogado com equipe mais baixa e rápida e a defesa tem sido mais consistente, funcionou bem. As meninas, nos momentos de dificuldade, seguiram o plano de jogo e se mantiveram equilibradas. Nosso plano é vencer e estar na grande final”, destacou a técnica Arilza Coraça.