Tigre visita a Lusa por vaga na decisão e para honrar Veiga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 00:01



O São Bernardo FC tem hoje, às 19h, um dos jogos mais difíceis de sua história. Não só pelo fato de enfrentar a Portuguesa, no duelo de volta pelas semifinais da Copa Paulista, valendo vaga na decisão. Mas, sobretudo, porque há dois dias o Tigre perdeu o técnico Marcelo Veiga, 56 anos, vítima da Covid-19 após três semanas internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista. Apesar de algumas sondagens sobre a possibilidade de solicitar o adiamento da partida, jogadores (todos os contratados, sem exceção, tiveram aval ou já trabalharam com o comandante), comissão técnica e diretoria decidiram entrar em campo justamente para honrar o comandante aurinegro.

“Por homenagem a ele, por ter sido sempre aguerrido e trabalhador, gostaria de nos ver em campo, com certeza”, bradou o gerente de futebol Daniel Flumignan. “Todo mundo que está aqui foi ele que chamou, veio com o respaldo dele. Não poderei participar desta despedida, mas seria o pedido dele e foi o que nos pediram a filha e a mãe dele: que não deixássemos de jogar, para ir lá e lutar, dar o máximo para honrar o nome do nosso chefe e o legado que ele deixou. Desde o início da competição ele disse que a gente tinha que ser campeão para colocar o São Bernardo no cenário nacional”, destacou o meia Allan Dias, que não está apto para o duelo em razão de uma lesão.

O jogador, inclusive, trabalhou com Marcelo Veiga em cinco clubes, a quem conhece desde 2012. “Era um paizão no futebol, onde ia me levava. Ainda estou um pouco sem acreditar, mal dormi. Pegou todo mundo de surpresa, a ficha parece que não caiu ainda da partida dele”, lamentou. “Está todo mundo ainda muito triste, sentindo muito, mas é a vida. Sabemos que esse é o fim de todos nós. É duro aceitar, acreditar, mas a vida segue. Tivemos conversa entre todos os atletas hoje (ontem), nos emocionamos, mas vai servir de combustível. O pré-jogo e o vestiário trazem as lembranças, mas quando o juiz apitar vai servir de combustível, todo mundo vai dar o máximo.”

No primeiro jogo, sábado, no 1º de Maio, empate por 1 a 1 – o Tigre abriu o placar, com Johnny, mas a Lusa buscou. Assim, em caso de nova igualdade hoje, a decisão vai para os pênaltis, que foi como a Portuguesa passou pelo Água Santa, nas quartas de final, no mesmo local.

A única dúvida para o técnico Sérgio Ricardo é o zagueiro Leandro Amaro, que deixou o jogo de ida ainda no intervalo com dores musculares, substituído por Guilherme Mattis.

Técnico da Lusa testa positivo para Covid-19

O técnico da Portuguesa, Fernando Marchiori, não estará à beira do campo hoje à noite para o embate contra o São Bernardo FC. Isso porque em teste realizado ontem, o treinador – que acumula passagens por Santo André e Água Santa – positivou para o novo coronavírus, um dia depois da morte do comandante do adversário, Marcelo Veiga, pela mesma doença.<EM>

“O Fernando está bem, assintomático e iniciou o tratamento precoce para Covid. Ele vai cumprir todas as medidas de isolamento social, como recomendam os protocolos da Federação Paulista de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol e da Organização Mundial da Saúde”, disse Marcial Gervásio, médico da Portuguesa.

No lugar do treinador, um dos auxiliares (Genilson França ou Fabio Toth) comandará o time rubro-verde.

EM PIRACICABA

A outra semifinal da Copa Paulista decidirá o primeiro time credenciado à decisão antes de a bola rolar para Lusa x Tigre. Isso porque, a partir das 15h, o XV de Piracicaba recebe o Marília em condição bastante adversa: perdeu o primeiro jogo por 3 a 1. Assim, necessita vencer por três gols de diferença para avançar sem necessidade dos pênaltis.