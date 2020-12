Biden confirma nomeação de Pete Buttigieg para liderar Departamento de Transporte

15/12/2020 | 21:59



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira, 15, a nomeação de Pete Buttigieg para o cargo de secretário de Transporte. Ex-prefeito de South Bend, em Indiana, e veterano da guerra do Afeganistão, o democrata será a primeira pessoa abertamente gay a liderar um cargo no alto escalão do gabinete, se confirmado pelo Senado.

Buttigieg, de 38 anos, adquiriu reconhecimento nacional ao concorrer à nomeação do Partido Democrata à campanha para as eleições presidenciais deste ano. Ele venceu uma apertada disputa com o senador Bernie Sanders nas prévias de Iowa, mas teve dificuldades nos demais Estados e declarou apoio a Biden logo após abandonar a corrida, no início de março.